Volley Coppa Italia, Verona canta all’Arena...Unipol: Keita straordinario, è finale

Eccola la prima sorpresa della final four di Coppa Italia di volley, che si tiene all’Unipol Arena di Bologna: la prima finalista è Verona, che ha battuto al tie-break la favorita Perugia 2-3 (25-22, 28-26, 14-25, 19-25, 12-15) dopo una grande rimonta propiziata dalle prodezze in attacco del maliano Noumory Keita, ma anche dalle grandi difese e dall’organizzazione della squadra di Rado Stoytchev. A chiudere il match è stato un muro dell’esperto centrale Zingel, bravo a fermare l’attacco di una squadra che senza Plotnytskyi ha imboccato una serie negativa fatta di tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia. I ragazzi di Lorenzetti hanno un organico profondo, ma in gara secca la freschezza dei veneti si è rivelata decisiva. Tecnicamente, aver limitato l’opposto Herrera (alla fine il top-scorer degli umbri è stato il giapponese Ishikawa con 15 punti) è stata una mossa vincente, ma chiaramente i 30 punti messi a terra da Keita hanno trasformato le intuizioni tattiche in oro concreto. Anche perché Verona di bomber ne ha avuto due: Mozic ha chiuso con 28 punti, praticamente i due attaccanti principali hanno portato a casa più di un set a testa, e questo fa una bella differenza. Nella finale di domenica 26 alle 15.15 (diretta Rai 2 e Vbtv) Verona attende la vincente della seconda semifinale, tra Itas Trento e Lube Civitanova. Anche in questo caso, per una squadra favorita (Trento) ce n’è un’altra pronta a recitare il ruolo della rivelazione.