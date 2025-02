Volley Coppa Italia, via alla Final Four all’Unipon Arena

Bologna caput volley. Due settimane dopo quella maschile, anche la Coppa Italia femminile sceglierà la migliore squadra italiana del momento nel contesto dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove sabato 8 si giocheranno le semifinali e domenica 9 la finale del trofeo Frecciarossa, preceduta da quella di serie A2. Con una differenza non da poco: le ragazze arrivano alla final four con molte campionesse d’Olimpia suddivise nelle diverse formazioni (8 su 13 azzurre presenti a Parigi), e questo genera un’onda lunga di entusiasmo che si traduce in un tutto esaurito praticamente acclarato (mancano meno di cento tagliandi per la finale e circa 150 per la semifinale, biglietti acquistabili su Vivaticket).

L’evento organizzato da Lega Volley Femminil e Master Group Sport ha avuto un’anteprima nel municipio del capoluogo emiliano, con capitani e allenatori delle quattro semifinaliste presenti.

Il programma. Sabato 8 febbraio la prima semifinale alle 15.30 opporrà Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, alle 18 Savino Del Bene Scandicci contro Numia Vero Volley Milano (diretta Rai Sport e Vbtv). Domenica 9 alle 12 la finale di A2 tra Omag-MT San Giovanni in Marignano e Itas Trentino, alle 15.20 su RaiDue la finalissima della coppa di A1. Il ricordo. Domenica mattina prima delle finali al Pala Jessie Owens di Calderino, che sabato ospiterà uno stage del ct Julio Velasco con atlete della serie A2, si terrà anche il torneo Pink Gen-S3, categorie White e Green, dedicato a Elisabetta Velabri, presidentessa di Pallavolo Bologna scomparsa recentemente. Sarà anche l’occasione per ricordare Simonetta Avalle, una delle prime allenatrici donna nella storia dell’A1 di volley, che ci ha lasciato qualche giorno fa. A Palazzo d'Accursio è stata Roberta Li Calzi, Assessore allo Sport del Comune di Bologna, a introdurre l’evento: "Bologna torna protagonista ospitando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno anche le finali di Coppa Italia di pallavolo femminile, dopo quelle maschili che si sono disputate a fine gennaio. Siamo orgogliosi di regalare alla nostra città un altro grande spettacolo sportivo". Al sua fianco Enzo Barbaro, Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha aggiunto: "Abbiamo la fortuna di avere in Italia le giocatrici più forti del mondo, che ogni anno scelgono di competere nel nostro campionato che resta il più bello del mondo. I sold out non avvengono per caso, un ringraziamento anche ai tifosi e una citazione in particolare per San Giovanni in Marignano, che muoverà da sola circa un migliaio di persone. Una menzione anche per il nuovo trofeo, costruito esclusivamente per noi e che siamo felici di poter presentare qui per la prima volta, dopo averlo già fatto in occasione della Supercoppa e in attesa di rivelare quello di Campione d'Italia". Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport, ha ringraziato “il Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e FIPAV, oltre alla struttura di Bologna Welcome per il continuo supporto. Grazie al grande lavoro di squadra di tutte le parti coinvolte avremo due giorni di grande spettacolo, in campo e sugli spalti, con pochissimi biglietti ancora disponibili”. L’abbinamento con lo sponsor Frecciarossa prevede sconti fino al 75% per chi si sposterà in treno per arrivare a Bologna. I protagonisti. In campo ci sarà il meglio della nostra pallavolo femminile. Daniele Santarelli, allenatore della Prosecco Doc Imoco Conegliano: "Dopo il Mondiale per Club un calo fisiologico, tante partite con i club e molte anche in estate con le Nazionali. Ora ci giochiamo il terzo trofeo della stagione, una competizione importante in cui arriviamo in un buon momento. Queste due semifinali saranno molto combattute, dopo una prima parte di stagione con un po' di defezioni, ora tutti i roster sono al completo. Sarà bellissimo giocare in una cornice come l'Unipol Arena che sarà stracolma di tifosi". La sua capitana Joanna Wolosz dopo l’ultima finale era andata a vedere un concerto di David Gilmour. “Non ho visto se c’è qualcosa a Bologna, ora cercherò _ ha scherzato _, è stato facile integrarsi quest'anno con i nuovi arrivi e un po' mi ha sorpreso. Anche non giocando al meglio sempre, siamo riuscite a trovare il nostro ritmo molto velocemente. Ci divertiamo molto sia ad allenarci che a giocare e siamo fortunate ad avere giocatrici di livello internazionale come Gabi e Zhu, che si sono subito adattate alla perfezione. Abbiamo tanti obiettivi e per perseguirli dobbiamo dare sempre il 100% ogni giorno". Lorenzo Bernardi, allenatore della Igor Gorgonzola Novara: "Anche quando giocavo per me le Finali di Coppa Italia sono sempre state la manifestazione più bella. Arrivano quasi sempre le più forti, un evento concentrato ma con grandissima partecipazione. E’ molto gratificante essere qui per la prima volta da allenatore di una squadra femminile. Anche se ne ho fatte tante è sempre una grande emozione”. Marco Gaspari, allenatore della Savino Del Bene Scandicci: "Essere qui è sempre bello, stavolta sarò dal lato opposto della rete rispetto agli anni scorsi. Sfidare il passato è sempre emozionante, ma ho dietro una squadra che da quando sono arrivato si è sempre adattata a quello che ho chiesto. Milano ha cambiato tanto da inizio stagione, giocherà la squadra migliore, io ho chiesto di affrontare la partita con un'idea chiara e tanta pazienza: dobbiamo sapere che i nostri punti di forza sono diversi e dovremo affrontarla come se fosse una finale secca". Alla guida di Milano c’è Stefano Lavarini: "Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile e forse per noi il Mondiale per Club è stato il primo momento in cui cominciare a lavorare con continuità insieme. Siamo in crescita e questa manifestazione mette in luce energie e motivazioni diverse rispetto alle altre competizioni. Abbiamo sensazioni positive, credo che la squadra sia pronta a giocarsela: vogliamo migliorare le rispettive passate esperienze di Bologna".