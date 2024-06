Volley femminile A2. La Cbf Balducci punta sulla giovane centrale Orlandi: "Qui ci sono le premesse per migliorarmi»

Arriva dal settore giovanile di Conegliano il sesto nuovo volto della Cbf Balducci: si tratta della centrale veneta Lea Orlandi, classe 2006 per 182 centimetri di altezza. Per la talentuosa neo arancionera sarà l’esordio in A2, da fresca vincitrice del titolo di campione d’Italia 2024 con la maglia dell’Under 18 dell’Imoco, vittoria che le ha permesso di bissare lo scudetto del 2023 conquistato sempre con la stessa formazione veneta. Oltre all’avventura vincente appena conclusa nel vivaio gialloblù, per Orlandi anche l’importante esperienza di due campionati di B1 giocati nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Imoco Volley San Donà. Il suo ingaggio completa il reparto centrali della Cbf Balducci che può già vantare le confermate Alessia Mazzon e Federica Busolini e l’arrivo da Montecchio Maggiore della giocatrice siciliana Sara Caruso. "Sono molto contenta ed entusiasta – dice la giocatrice – di iniziare la mia prima avventura in A con la Cbf Balducci. Ho scelto questo Club poiché ritengo che possa portarmi in alto e farmi migliorare come atleta e persona. Dal primo istante che Macerata mi ha chiamata, non ho esitato nemmeno un secondo ad accettare, poiché sono sicura che sia la squadra che mi aiuterà durante il mio percorso di crescita. Grazie a coach Valerio Lionetti per la fiducia e per avermi chiamata in questa fantastica squadra. Punteremo in alto nella nuova stagione".

La Cbf Balducci ha finora ufficializzato le seguenti giocatrici: l’opposta Clara Decortes, le schiacciatrici Valeria Battista e Daniela Bulaich; la centrale Sara Caruso; la palleggiatrice Federica Braida.