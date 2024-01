VOLLEY FEMMINILE. Coppa Italia, Conegliano è un rullo compressore: Il Bisonte addio alle Final Four Il Bisonte Firenze perde 3-0 contro il Conegliano nei quarti di finale di Coppa Italia, perdendo così l'opportunità di raggiungere le Final Four per la sesta volta. Conegliano, campione in carica, rimane imbattuto con 25 vittorie in stagione.