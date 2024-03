Volley femminile. La Bartoccini Perugia attende Mondovì. Al PalaBaron la festa promozione

PERUGIA – Nel campionato di serie A2 femminile restano due giornate da giocare, per la Bartoccini Fortinfissi Perugia la prossima è una trasferta domenica. Le ormai promosse magliette nere giocano per onore di firma contro Mondovì che non ha più obiettivi da raggiungere. Sarà una partita con pochi stimoli agonistici, ma che entrambe le formazioni vorranno rispettare, l’una per salutare il proprio pubblico, l’altra per non avere altre macchie. Anche nella successiva partita, l’ultima della stagione per le magliette nere, non saranno i punti in palio a spingere le umbre contro un San Giovanni in Marignano che ormai è tagliato fuori dalla lotta per i play-off. La gara, tra l’altro, è stata anticipata a venerdì 29 marzo con fischio d’inizio previsto per le ore 20,30 al palasport di Pian di Massiano. Un appuntamento che gli sportivi attendono con ansia per poter festeggiare le fantastiche giocatrici che hanno dominato la seconda categoria nazionale vincendo sia la coppa Italia e sia il campionato. Per quella data, infatti, la società sportiva perugina sta organizzando dei festeggiamenti degni del traguardo raggiunto. Intanto la dirigenza comincia a guardare al mercato.