Volley femminile. La Bartoccini prepara il ritorno in serie A1. Alessia Lillacci a un passo dalla conferma

Si infittiscono le operazioni di mercato alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che prepara il ritorno in serie A1 femminile. Le magliette nere stanno definendo i dettagli per i rinforzi necessari da inserire dopo aver effettuato il salto di categoria. Le prime mosse sono state all’insegna delle conferme, volendo puntare sulla prosecuzione di un lavoro che è stato cominciato l’anno scorso e che ha dato buoni frutti. La massima categoria però appare molto più impegnativa e ci sarebbe necessità di elementi di spessore ed esperienza. Alcuni ruoli però sono già coperti da giocatrici di indiscusso valore e l’intenzione del club pare quello di completare il reparto con giovani del territorio. In questo senso sul versante del libero sono alte le probabilità che possa essere confermata la perugina doc Alessia Lillacci che ha già svolto l’incarico di supplente della più navigata Sirressi. Proprio perché davanti a lei c’è una istituzione della pallavolo nazionale, nella passata stagione non sono state tante le occasioni di mettersi in evidenza, sono sei le partite in cui ha potuto essere schierata e 19 i colpi in ricezione effettuati (col 52,6% di perfezione).

Alberto Aglietti