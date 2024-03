Volley femminile. Savino Del Bene, il play off scudetto inizia con Vallefoglia: "Occhio alle trappole»

Conclusa la regular season per il secondo anno consecutivo al secondo posto, per la Savino Del Bene Scandicci si apre ora la porta dei play off scudetto ai quali hanno avuto accesso le prime otto. Nei quarti alle biancoblù è toccato il Vallefoglia, settimo, che centra per la prima volta questo importante traguardo. Per superare il turno e approdare in semifinale si giocherà al meglio delle due gare su tre, la prima è in programma stasera a Palazzo Wanny con inizio alle 20.30 (diretta sulla piattaforma vbtv). Le diverse posizioni in classifica delle due squadre non devono far credere che per Scandicci, reduce da otto vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali abbastanza sofferta contro Bergamo, possa essere una sfida agevole in quanto anche Vallefoglia sta attraversando un periodo di buona condizione come testimonia la vittoria per 3-0 ottenuta domenica su Milano.

"Sarà una partita molto difficile contro una squadra che è in grandissima forma – ammonisce Barbolini -. Poco più di un mese fa Vallefoglia ci ha messo in grossa difficoltà, anche se da quella gara è iniziata una striscia veramente positiva da parte nostra. La partita di Bergamo ci insegna che contro chiunque dobbiamo partire con attenzione". Finora le due formazioni si sono incontrate sei volte, il bilancio è di 5-1 per lo Scandicci; l’unica sconfitta risale al 2015 nel suo primo anno di A/1. In campo quattro ex, tutte nel roster delle marchigiane allenate da Pistola: Agnese Cecconello a Scandicci nella stagione 2020-2021, Giulia Mancini (2017-2018), Tatiana Kosheleva (2018-2019) e Camilla Mingardi nella scorsa stagione.

Franco Morabito