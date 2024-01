Volley femminile. Una Savino Del Bene senza limiti. Champions show in Bulgaria

MARITZA PLOVDIV

0

SAVINO DEL BENE

3

MARITZA PLOVDIV: Todorova (L2), Slavcheva 2, Hristokova 8, Guncheva, Koeva 3, Debell 11, Pashkuleva (L1), Saykova 3, Krivoshiiska 6, Angelova, Milicevic n.e., Dudova 6. All.: Krachanov B.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 8, Zhu Ting n.e., Ruddins n.e., Di Iulio 2, Villani 9, Ognjenovic n.e., Parrocchiale (L2) n.e., Armini (L1), Nwakalor 10, Washington 5, Carol n.e., Antropova 16, Diop. All.: Barbolini M.

Arbitri: Mirko Jankovic (SRB) – Koen Luts (BEL).

Parziali: 20-25, 14-25, 16-25.

La Savino Del Bene stravince anche in Bulgaria e consolida un primato nella Pool B di CEV Champions League con una partita chiusa in poco più di un’ora. Barbolini fa rotazione e parte con Di Iulio, Antropova, Herbots, Villani, Nwakalor, Washington e Parrocchiale. DI Iulio ispira il gioco, Antropova, Nwakalor e Villani lo finalizzano. Primo set con le biancoblù che arrivano a +8 (9-17) ma il Maritza non si arrende e con Hristokova e Debell, le più precise, riesce a portarsi a -2. Sul 19-21 la partita sembra potersi riaprire ma lo Scandicci rialza la testa e spegne ogni illusione: Nwakalor, murato un attacco di Dudova, e poi un diagonale stretto, sigla il 20-25. La seconda frazione non lascia scampo, dominata dall’inizio alla fine con una variazione di schemi che disorienta le avversarie, incapaci di trovare le contromisure.

La Savino Del Bene scappa e non si fa raggiungere. Antropova è devastante ma le altre tengono il passo. Venti minuti di gioco e col 14-25 siamo già sullo 0-2. Il Maritza non può farcela ma ci prova. Nel terzo set va sopra per la prima volta ma sul 7-7 la sua breve rincorsa si conclude con un diagonale di Antropova che lambisce le righe. Per le padrone di casa è la fine, Herbots e Villani siglano il 16-25 e completano una festa ampiamente meritata. Antropova, 16 punti, è la MVP ma pure Nwakalor (10), Villani (9) e Herbots (8) hanno fatto il vuoto. La squadra è stata superiore in tutto: in attacco (36%-48%), ricezione, muro (vincenti 5-11) e in battuta con 8 ace contro 1.

Franco Morabito