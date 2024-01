Volley, Final Four di Coppa e A1 femminile: programma e orari del weekend. Guida tv

Bologna, 26 gennaio 2024 – Archiviato il 16° turno di campionato che si è giocato tra martedì e mercoledì, la SuperLega di Volley maschile è pronta a tuffarsi nelle Final Four di Coppa Italia targate Del Monte, che si disputeranno tra domani, sabato 27 gennaio, e domenica 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna.

Ad aprire le danze della manifestazione, sarà il match in programma alle ore 16 ( trasmesso in diretta streaming su VolleyballWorld e su Rai Play e in diretta tv su Rai Sport) tra i campioni d’Italia dell’ITAS Trentino, che hanno già vinto la coppa nel 2010, nel 2012 e nel 2013 e che lo scorso anno sono stati sconfitti in finale da Piacenza, e la Mint Vero Volley Monza che invece è al suo debutto assoluto alle Final Four.

Alle 18.30 (diretta streaming su VolleyballWorld e su Rai Play e diretta tv su Rai Sport) la seconda semifinale, quella tra la Sir Susa Vim Perugia, che ha iniziato la stagione vincendo Mondiale per Club e Supercoppa e assieme a Trento è senza dubbio la favorita per alzare questo trofeo già vinto in tre occasioni (2018, 2019 e 2022), e l’Allianz Milano, la quale si presenta all’appuntamento all’apice di un mese un po’ complicato sul piano dei risultati e con uno score di 20 sconfitte in 27 incontri con gli umbri.

Le vincenti delle due semifinali si sfideranno poi nella finale in programma domenica alle ore 15.45 (streaming su VolleyballWorld e su Rai Play e diretta televisiva su Rai Due).

Le gare del 5° turno di ritorno della A1 femminile Tigot

Non conosce soste, invece, il campionato di Serie A1 femminile, targato Tigotà e giunto alla quinta giornata del girone di ritorno, che comincerà con l’anticipo in programma domani, sabato 27 gennaio alle ore 21 (diretta su Volleyballworld.tv e su Rai Sport) e vedrà la Prosecco Doc Imoco Conegliano – capolista ancora imbattuta – sfidare la Savino Del Bene Scandicci terza della classe. Domenica 28 gennaio si tornerà poi in campo alle ore 17 con un poker di gare: al Palazzetto dello Sport di Roma l’Aeroitalia Smi padrona di casa andrà alla ricerca di punti preziosi contro la Il Bisonte Firenze (diretta su Volleyball world.tv). Reduce dal successo ottenuto in campionato, in casa, contro Vallefoglia e dal ko nei quarti di finale di Coppa Italia nella sfida con Scandicci, invece, la Wash4green Pinerolo andrà a far visita alla Uyba Volley Busto Arsizio, con l’obiettivo di continuare la sua corsa.

È invece galvanizzata dal successo ai quarti di finale di Coppa Italia la Reale Mutua Fenera Chieri 76’, che ospiterà la Megabox Ondino Savio Vallefoglia tra le mura amiche del PalaFenera (match in diretta su Volleyballworld.tv). A chiudere il quartetto di gare delle 17 ci sarà poi la sfida tutta lombarda tra l’Allianz Vero Volley Milano e il Volley Bergamo 1991 (diretta su Volleyballworld.tv).

Alle 18.30 (diretta su Sky Sport, Now.tv e Volleyballworld.tv), invece, il fanalino di coda Itas Trentino affronterà in casa l’Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 19 (diretta su Volleyballworld.tv e Rai Sport) la giornata si chiuderà con il match tra l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo e la Trasportipesanti Casalmaggiore.