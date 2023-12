Volley, le gare di Serie A maschile e femminile del weekend

Bologna, 8 dicembre 2023 – Sarà un ponte dell’Immacolata ricco di appuntamenti per tutti gli appassionati di volley maschile e femminile: proprio oggi, venerdì 8 dicembre, mentre la Sir Susa Vim Perugia è impegnata nel Mondiale per club in corso a Bangalore (gli umbri hanno sconfitto l’Itambé Minas all’esordio), partirà la nona giornata della SuperLega maschile targata Credem Banca: alle ore 18, Cisterna Volley – reduce dal ko con Perugia – ospiterà infatti la Cucine Lube Civitanova Marche, battuta domenica scorsa dai campioni d’Italia dell’ITAS Trentino (diretta su Volleyballworld.tv. Alle 20.30, invece, andrà in scena la sfida tra la Gioiella Prisma Taranto – attualmente penultima e ancora alla ricerca del primo sigillo della stagione – e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, attualmente terza in graduatoria ma forse costretta a fare a meni dello schiacciatore Andy Leal: la gara sarà trasmessa sia su Volleyballworld.tv che in chiaro su Rai Sport. Non ci saranno invece gare il sabato: di conseguenza la giornata ricomincerà domenica alle 16.30, quando il fanalino di coda Farmitalia Catania – ancora a secco di successi e con tre soli punti all’attivo – ospiterà al PalaCatania la Mint Vero Volley Monza, che si presenta all’appuntamento da quarta in classifica ma dopo la sconfitta patita nel derby contro Milano (il match sarà trasmesso in diretta su Volleyballworld.tv). Sarà invece decisamente probante l’impegno che alle 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv) attenderà il Valsa Group Modena: gli emiliani, infatti, se la vedranno tra le mura amiche del PalaPanini, con l’ITAS Trentino, seconda con la possibilità di scavalcare la capolista Perugia. Il sipario sul nono turno calerà poi con l’incontro delle 20.30 (diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport) tra la Giovanni Rana Verona e l’Allianz Milano.

Le gare della Serie A1 femminile

Taglia invece il traguardo delle undici giornate la Serie A1 femminile griffata Tigotà: ad aprire le danze del turno sarà i due anticipi in programma domani, sabato 9 dicembre: alle 20.30 (match in diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv) l'Uyba Volley Busto Arsizio di Julio Velasco in casa contro il Volley Bergamo 1991 cercherà di riscattare il ko di Torino. Mezz’ora più tardi, alle 21 (match in diretta su Volleyballworld.tv) andrà invece in scena la sfida tra la Trasportipesanti Casalmaggiore, che ha necessità di risalire la classifica se la dovrà vedere con la Wash4Green Pinerolo. Domenica 10 dicembre, invece, a fare da apripista sarà la capolista – ancora imbattuta in campionato, dove sono arrivate dieci vittorie, e in coppa – Prosecco Dop Imoco Conegliano che alle 17 ospiterà al PalaVerde di Treviso la Megabox Ond. Savio Vallefoglia (match in diretta su Volleyballworld.tv). Stesso orario anche per l’incontro del PalaWenny tra il Bisonte Firenze e la Reale Mutua Fenera Chieri 76’, che in settimana ha conquistato il pass per i playoff di CEV Champions League battendo lo Zeleznicar Lajkovac. Il quartetto delle gare delle 17 si chiuderà poi con la sfida tra Honda Olivero San Bernardo Cuneo e Allianz Vero Volley Milano (match in diretta su Volleyballworld.tv) e quella tra il fanalino di coda Itas Trentino – ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale – e il Roma Volley Club (match in diretta su Volleyballworld.tv), mentre lunedì 11 dicembre il Savino del Bene Scandicci ospiterà in terra toscana l’Igor Gorgonzola Novara nel posticipo delle 20.30 che chiuderà la giornata (diretta su Sky Sport e Volleyballworld.tv).