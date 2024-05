Volley: I giovani Block Devils incantano ancora. Its Umbria Academy, l’Under 15 fa l’impresa ed entra nelle migliori sedici d’Italia

PERUGIA – La pallavolo umbra continua a far parlare di sé, nella categoria under 15 maschile la Its Umbria Academy Perugia ha centrato l’accesso tra le migliori sedici d’Italia. Il torneo ancora in svolgimento a Schio sta entrando nel vivo ed i piccoli atleti diretti dagli allenatori Moscioni e Palazzetti si stanno facendo onore. Nella prima giornata hanno chiuso con due vittorie, nel match d’esordio contro Grosseto con un perentorio tre a zero (25-20, 25-19, 25-15) con pochi errori al cospetto di un avversario di buon livello sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. La seconda affermazione è arrivata nel pomeriggio contro Roma al tie-break (27-29, 25-20, 25-12, 22-25, 15-10). La terza partita del girone, praticamente uno scontro diretto per il passaggio del turno contro Monza battuta in rimonta tre a uno (20-25, 27-25, 25-19, 26-24). La squadra ora gioca la seconda fase che prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno. I perugini sono stati inseriti nel raggruppamento con Padova, Marino e Sorrento.

L’organico: Adriano Alunno Violini, Jacopo Bertoia, Romolo Biasini, Samuele Borgnini, Lorenzo Buompadre, Alessandro Cassieri, Davide Canalicchio, Tommaso Gallinella, Matteo Mecarelli, Lorenzo Pecetti, Giacomo Pennetta, Alessandro Sirci, Lorenzo Valocchia, Federico Vertecchi. A.A.