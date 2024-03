Volley: i play off scudetto. Sir Perugia, la carica di Sirci: "Mi auguro un Palabarton pieno»

PERUGIA - Quella ottenuta a Verona domenica sera è stata una vittoria della pazienza. La Sir Susa Vim Perugia si è mostrata abile a mantenere i nervi saldi e a dosare le energie fisiche e morali per rimettere nei binari la partita quando stava prendendo una brutta piega, ossia dopo il primo set perso. In quel momento è risultato fondamentale massimizzare gli sforzi aumentando l’aggressività, e ciò si è notato in particolare nel muro, fondamentale che è cresciuto notevolmente e che ha limitato l’esuberanza dei pericolosi attaccanti scaligeri. Queste le parole dell’opposto tunisino Wassim Ben Tara: "Domenica è stata una partita importante in trasferta, sapevamo che avrebbero spinto al massimo per metterci in difficoltà, sfruttando l’incitamento del loro pubblico. Sapevamo che non sarebbe stata facile, abbiamo avuto la conferma del nostro pensiero dopo avere iniziato la partita e perso il primo set. In seguito, abbiamo preso il nostro ritmo e siamo cresciuti in battuta. Sono contento che la gara-due sia stata vinta, questo era l’importante. Siamo avanti due a zero nella serie, ma i play-off si confermano molto equilibrati e molto incerti, essere sul due a zero non significa molto. Domenica prossima sarà importante mantenere la concentrazione, ancora non abbiamo fatto niente. Non abbiamo terminato il lavoro, c’è ancora una partita importante in casa. Perciò dobbiamo essere concentrati sin dal primo giorno della settimana e fino alla partita del fine settimana".

Soddisfatto della vittoria in gara2 il presidente Gino Sirci: "Nel primo set eravamo contratti soprattutto in battuta - dice il numero uno bianconero - Il clima al palazzetto era molto caldo con tutto quel pubblico ed abbiamo faticato. Poi i ragazzi hanno reagito, abbiamo migliorato la battuta e questo ci ha aiutato ad emergere a muro ed in contrattacco. La squadra mi è piaciuta, mi è piaciuto molto Giannelli che ha avuto una bellissima gestione dell’attacco, anche Ben Tara ha fatto molto bene e poi Semeniuk ha dimostrato una classe incredibile. Adesso sarebbe un grave errore calare l’attenzione. Ci sarà una settimana prima di gara3, Verona verrà a Perugia con le spalle al muro, darà tutto quello che ha e certamente sarà molto pericolosa. Hanno grandi campioni, un grande allenatore e senza dubbio possono crearci problemi. Dovremo entrare in campo determinati e con i piedi per terra. Spero e mi auguro di vendere un PalaBarton pieno domenica a vedere lo spettacolo bellissimo di questi playoff".