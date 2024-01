Volley, il programma delle gare del weekend di Serie A1 maschile e femminile

Roma, 12 gennaio 2024 – Non conoscono soste i massimi campionati di volley maschile e femminile, che nel weekend sono pronti a regalare nuovamente spettacolo ed emozione ai tifosi. La Serie A1 femminile targata Tigotà taglia il traguardo della terza giornata di ritorno, che comincerà domani, sabato 13 gennaio, con due anticipi: alle 17 (match in diretta su volleyballworld.tv) andrà subito in scena uno scontro molto importante in chiave salvezza tra l’Itas Trentino e la Trasportipesanti Casalmaggiore, rispettivamente ultima e penultima in graduatoria. È invece di altissima classifica la sfida delle 21 (diretta in chiaro sul digitale terrestre su Rai Sport e in streaming su Volleyballworld.tv) tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Allianz Vero Volley Milano – galvanizzata dal successo in Champions contro il Maritza Plovdiv –, le quali occupano la terza e la quarta piazza e sono separate da un solo successo di distanza. Archiviati gli anticipi, la giornata ricomincerà domenica 14 gennaio alle 17, quando si disputerà un poker di gare: al PalaVerde di Treviso (diretta su Volleyballworld.tv) scenderanno in campo le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano – che non hanno ancora conosciuto il sapore amaro della sconfitta né in campionato, dove sono arrivati 15 successi in altrettante gare, né in Champions League dove le vittorie sono cinque – per affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri 76’. La prima uscita casalinga del 2024 del Volley Bergamo 1991 (diretta su Volleyballworld.tv) sarà contro Il Bisonte Firenze che ha appena piazzato il colpo di mercato Kendall Kip, opposta statunitense classe 2000. Le toscane sono reduci dal ko per 3-1 contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che, questa volta in casa cercherà di dare continuità al risultato positivo affrontando la Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Orfana di Anne Bujs, invece, la Igor Gorgonzola Novara affronterà il derby piemontese contro la Wash4Green Pinerolo (diretta su Volleyballworld.tv), nell’ultimo dei match in programma alle 17. Il sipario sulla giornata calerà poi con la sfida Uyba Volley Busto Arsizio - Aeroitalia Smi Roma, in programma alle ore 19.30 e trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Volleyballworld.tv e NowTV.

Le gare del weekend della SuperLega maschile

Si giocherà interamente nella giornata di domenica 14 gennaio il terzo turno del girone di ritorno della SuperLega maschile targata Banca Credem. Ad inaugurare la giornata sarà la sfida delle 16 (diretta su Volleyballworld.tv) tra la Farmitalia Catania, che si presenta all’appuntamento dopo il ko patito a Cisterna di Latina e la la Gas Sales Bluenergy Piacenza. In palio punti pesanti per la salvezza, invece, nel match delle 17 (diretta su Volleyballworld.tv) tra la Pallavolo Padova e la Gioiella Prisma Taranto. Stesso orario e diretta su Volleyballworld.tv per l’incontro in programma all’Allianz Cloud di Milano tra il Vero Volley padrone di casa – alla ricerca di riscatto dopo il ko nell’andata dei playoff di CEV Cup contro l’Aluron CMC Warta Zawiercie e il Cisterna Volley. Alle 17.45 (diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv) arriverà invece il turno della Mint Vero Volley Monza che all’Opiquad Arena ospiterà il Valsa Group Modena, mentre alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv) scenderanno in campo i campioni d’Italia dell’Itas Trentino che se la vedranno con la Rana Verona e i campioni del Mondo della Sir Susa Vim Perugia che disputeranno il big match di giornata contro la Cucine Lube Civitanova (diretta su Volleyballworld.tv ).