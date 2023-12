Volley, il ritorno in un club. Mazzanti riparte da Trento. L’ex ct a caccia della salvezza Davide Mazzanti, ex ct della nazionale femminile di volley, è il nuovo allenatore dell'Itas Trento, squadra in ultima posizione. Obiettivo: risalire la classifica. Con la nazionale ha vinto Nations League 2022 e oro europeo 2021.