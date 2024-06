Volley in lutto, è morto Franco Del Chicca

L’annuncio è stato dato dalla Polisportiva Inzani sui proprio canali social: il volley italiano piange la scomparsa di Franco Del Chicca, figlio di Renzo che fu uno dei pionieri nella disciplina in Italia (con il modenese Franco Anderlini e con il ravennate Angelo Costa), e a sua volta uno dei principali artefici della storia di Parma sotto rete. Del Chicca, benemerito, si è spento nella notte all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in seguito ad un incidente, dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta. Da giocatore, negli anni ’60 vestì le maglie di Cus Parma e Salvarani Parma, ma è stato soprattutto come allenatore che ha contribuito alla storia di questa disciplina in una delle capitali di questo sport.

La morte è stata comunicata dalla Polisportiva con questo messaggio: “Siamo affranti ed estremamente dispiaciuti nel dover comunicare che purtroppo il nostro allenatore Franco Del Chicca, Benemerito, a causa di un incidente è venuto a mancare. Colonna portante della pallavolo nazionale e locale, nella nostra società da diversi anni, ha contribuito allo sviluppo della disciplina seguendo le orme di suo padre Renzo, pioniere del volley italiano”.

Anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, lo ha voluto ricordare: "Se ne va un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport e ai giovani, cui la nostra città e il nostro Paese devono tanto. La pallavolo parmigiana perde un amico e un grande professionista. Ci stringiamo al dolore dei familiari e siamo certi che Parma saprà ricordare Franco come merita".

Ruspante quanto gentile, energico quanto educato, Franco Del Chicca rappresenta un mondo del volley che sta lentamente scomparendo, ma che ha contribuito in modo decisivo a formare i valori che ancora oggi, per fortuna, sono ben presenti in molti tecnici e giocatori delle nostre nazionali. Qualche anno fa un ex alzatore di Santàl e Maxicono, Carlo Alberto Cova, intervistò Del Chicca in un video molto bello, che parla di Parma ma in realtà di tutto il nostro volley, a saper guardare bene. Si può trovare su youtube qui