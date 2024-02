Volley. La Italchimici Foligno attende Anguillara

PERUGIA – Riprendono dopo una lunga pausa le categorie nazionali della pallavolo, il campionato di serie B maschile è pronto a coinvolgere gli sportivi. L’unica esponente del Cuore Verde d’Italia sarà impegnata tra le mura amiche, la Italchimici Intersistemi Foligno torna al palasport Giuseppe Paternesi stasera (ore 21) per vedersela con la Naturenergy Anguillara; i falchetti cercano di riscattare la sconfitta dell’andata e fanno buona guardia in seconda linea con l’esperto libero Lorenzo Schippa, pur in vantaggio negli scontri diretti i laziali sono attardati in classifica ma puntano sulla capacità del nuovo palleggiatore Tommaso Lo Presti, ingaggiato a fine gennaio. C’è molta curiosità nei riguardi del campionato di serie B1 femminile che tiene col fiato sospeso, la sola formazione umbra iscritta prova a farsi rispettare. Prolunga ancora la sosta avendo un turno di riposo nel calendario la Lucky Wind Trevi che dovrà ritrovare il ritmo di gara dopo tre settimane di mancanza di impegni agonistici. Le biancazzurre del tecnico Piero Camiolo sono al nono posto, un punto sopra la zona recessione. Tra sette giorni match scontro con le laziali Fonte Nuova.