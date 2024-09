Volley, l’incontro istituzionale. Sir Susa Vim Perugia eccellenza della Regione. La presidente Tesei: "Siete nel mio cuore»

PERUGIA – Immancabile come ogni anno la presentazione della squadra alla sede della Regione Umbria, alla vigilia di una nuova stagione agonistica la presidente Donatella Tesei ha voluto accogliere i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia e ha detto: "La nostra regione è piccola, però si fa conoscere nel mondo attraverso le sue eccellenze: una è sicuramente la Sir". All’interno del salone d’onore di palazzo Donini, il gruppo si è presentato al gran completo, a cominciare dal numero uno del club Gino Sirci che ha sottolineato con orgoglio i risultati ottenuti negli anni dalla società: "Tutto il mondo ha parlato di noi, Perugia è al top nel mondo della pallavolo". Dopo lo storico poker dello scorso anno, in cui ha vinto tutte le quattro competizioni a cui ha partecipato (mondiale per club, supercoppa, coppa Italia e scudetto), si presenta infatti ai nastri di partenza della superlega maschile con già due trofei alzati: a cominciare dalla prestigiosissima Bogdanka Volley Cup, vinta in terra polacca, fino alla Jesi Volley Cup, conquistata nel quadrangolare dello scorso fine settimana. Due trofei in due competizioni che sicuramente rappresentano un ottimo viatico per iniziare con fiducia la stagione ormai imminente. A completare lo staff dirigenziale il direttore generale Benedetto Rizzuto e il direttore sportivo Goran Vujevic. Presente tutto lo staff tecnico, a partire dall’allenatore Angelo Lorenzetti con il suo vice, Massimiliano Giaccardi e il terzo allenatore Andrea Piacentini, il preparatore atletico Sebastian Carotti, il nuovo scoutman Patrik Bandini e il medico della squadra, Giuseppe Sabatino. E ovviamente tutti i ragazzi, capitanati quest’anno dal regista Simone Giannelli.

Alberto Aglietti