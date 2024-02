Volley: l’Under 18 della Megabox ha partecipato al raduno federale con le migliori atlete del centro Italia. Sofia Carciani azzurrina: "Esperienza unica»

La centrale della Megabox Volley Under 18 Sofia Carciani ha partecipato al primo appuntamento del progetto federale Club Italia del Centro, orientato ad una qualificazione specifica per le giovani atlete delle regioni del Centro Italia. Il progetto è coordinato dal Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, coadiuvato dai tecnici federali Gaetano Gagliardi e Michele Minotto. Il primo degli appuntamenti in programma si è tenuto a Quartucciu (Cagliari), dove le 26 atlete si sono allenate agli ordini del Dt Mencarelli assistito dai suoi collaboratori.

Così racconta la sua esperienza la giovane centrale delle tigri, 1.88, classe 2007, nata ad Urbino e figlia d’arte (la madre Enrica Sacchi, anche lei centrale, ha militato a lungo nella squadra di Urbino, giocando tre stagioni in A2): "Sono stati giorni di lavoro tecnico molto intenso assieme ad altre ragazze della mia età e con uno staff tecnico di altissimo livello, coordinato da Marco Mencarelli, che ha seguito sempre in prima persona tutti gli allenamenti dello stage. La fatica è stata tanta ma altrettanto grande è stata la soddisfazione di poterci essere e di poter vivere l’esperienza. Tra l’altro essere rientrata in questo progetto è stata per me anche una bellissima sorpresa: mi sono impegnata tanto, in particolare modo in questi ultimi due anni, in cui mi sono allenata con costanza e determinazione, cercando di conciliare lo sport con la scuola (frequento il Liceo Classico) e per riuscire bene in tutte e due le cose ha fatto tanti sacrifici. Ringrazio tutte le mie compagne di squadra della Megabox e lo staff tecnico che hanno condiviso con me questa soddisfazione, in particolare il mio allenatore Matteo Costanzi è sempre stato un grande supporto anche a distanza".

b.t.