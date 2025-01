Volley, Megabox prima a Bellaria. Entusiasmo e gioco di qualità Così l’Under 18 ha fatto il colpo

La formazione Under 18 della Megabox Vallefoglia ha vinto la 12ª edizione del torneo Happyfania di Bellaria, manifestazione nazionale che ha coinvolto nello scorso weekend 2200 atleti di 112 squadre Under 13, 14, 16 e 18 femminili e Under 15, 17 e 19 maschili. La squadra biancoverde, che quest’anno partecipa anche al campionato di B2, si è aggiudicata il trofeo della propria categoria, cui hanno preso parte 24 formazioni del Nord e del Centro Italia. In finale, le giovani tigri hanno battuto in due set la Gada Pescara.

Questo il racconto dell’allenatore Matteo Costanzi: "Sono stati tre giorni carichi di entusiasmo. Nei quarti di finale c’è stata la svolta del torneo, quando abbiamo superato la Issa Novara vincendo il tie-break rimontando dall’8-13, spuntandola 21-19. In semifinale, lo stesso giorno, abbiamo battuto Bergamo. La finale, contro la Gada Pescara, è stata combattuta, ma le ragazze avevano la serenità e la concentrazione giuste per vincere. Abbiamo recuperato il primo set dallo svantaggio di 15-20, poi nel secondo set non ci poteva fermare più nessuno".

Il tecnico Costanzi chiude la sua analisi: "Sono molto contento per le ragazze, che hanno dimostrato che con le pari categoria se la possono giocare sino in fondo e che l’esperienza di B2 serve loro per crescere e maturare. Portiamo a casa tanta autostima e la consapevolezza che non dobbiamo mai mollare. Giocare la finale di fronte ad un palazzetto gremito da 600 persone è stata un’emozione enorme per noi". b. t.