Volley mercato. Il Modena su Rychlicki. Faure piace a al Trento

Dopo le voci sul possibile valzer dei palleggiatori, nelle ultime ore sono usciti fuori rumors sugli opposti. Secondo il sito Volleyball potrebbero cambiare il loro martello Trento e Modena. Nello specifico l’ex biancorosso Rychlicki potrebbe finire in Emilia dove non sarebbero così convinti di continuare con Buchegger, peraltro fin qui discreto. Al posto del neo italiano Rychlicki, Trento starebbe pensando a Faure, l’opposto di Cisterna che l’anno scorso è stato il re dei bomber di SuperLega. Sembrerebbe molto attiva ed ambiziosa Verona. Nei giorni scorsi abbiamo riportato le conferme provenienti dalla Russia sulla trattativa per Christenson e Volleyball parla anche dell’interesse degli scaligeri per il brasiliano Darlan De Souza. L’eventuale acquisto significherebbe lo spostamento di Keita come schiacciatore, cosa che stupirebbe dato che il maliano è il capocannoniere del torneo e sta attaccando con un pazzesco 58%.

