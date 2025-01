Volley mercato. Romanò corteggiato da un club russo

Se Recine rientrerà in Italia dopo una sola stagione in Giappone (si accaserà a Milano, in uscita Louati che dovrebbe finire al Resovia), un altro azzurro e forse ex Piacenza potrebbe lasciare la SuperLega. Stando a quanto scrivono media polacchi infatti Yuri Romanò potrebbe diventare un nuovo giocatore del Fakel Novy Urengoy, club russo. Che lascerà l’Emilia appare ormai assodato dato che il club presieduto da Elisabetta Curti ha deciso di lanciare il baby Bovolenta, ma fino a qualche giorno fa Romanò sembrava destinato a rimanere in Italia. La stessa Lube aveva fatto un sondaggio sull’opposto, salvo ripensarci perché Medei preferisce un atleta con caratteristiche diverse e soprattutto l’ingaggio elevato rappresenta un problema. Rumors di mercato lo davano corteggiato da Modena, invece adesso ecco la possibile soluzione estera. Staremo a vedere cosa succederà e chissà quali altre voci di mercato spunteranno fuori durante la due giorni di Final Four a Bologna, tradizionale occasione per iniziare o addirittura definire trattative.

Andrea Scoppa