Volley, Michieletto sulla gara di oggi alle 16: "Siamo pronte». Megabox a Cuneo, basta un punto per andare ai quarti di Coppa Italia

Nell’ultima giornata di andata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è impegnata in trasferta contro la Honda Olivero Cuneo oggi alle 16. Cuneo è reduce dalla sconfitta casalinga nel recupero infrasettimanale con Il Bisonte Firenze ed è rimasta all’ultimo posto in classifica con 7 punti, alla pari con Roma: con le tigri, la squadra piemontese va a caccia di una rivincita immediata. Quanto alla Megabox, le basterebbe un punto per conservare l’ottavo posto e conquistare per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, riservati alle prime otto squadre classificate al termine del girone di andata. Assente Simone Lee, tra le convocate figura la schiacciatrice Federica Carletti, arrivata in settimana da Chieri.

L’incontro, diretto da Denis Serafin e Mauro Goitre, sarà trasmesso in diretta su Dazn e in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro diffonderà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13) trasmetterà la differita martedì 17 dicembre alle 22. Dice la schiacciatrice biancoverde Francesca Michieletto (foto): "Finalmente abbiamo avuto una settimana intera per preparare questo appuntamento molto importante per noi, dopo il tour de force della settimana precedente, Siamo pronte".

b. t.