Volley Nations League, 3-0 alla Repubblica Dominicana: l’Italia non sbaglia

Roma, 30 maggio 2024 – C’è la firma di Paola Egonu nella seconda vittoria netta dell’Italia nella fase della Nations League che si disputa a Macao. Le azzurre hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) con la campionessa di Milano a dominare il tabellino (20 punti, 3 muri personali) e soprattutto con un gioco che inizia a scorrere più fluido. Le caraibiche, come la Francia il giorno prima, non erano un test molto probante perché comunque non sono al top del ranking mondiale, ma il fatto di non essersi concesse distrazioni e di aver ottenuto il massimo col minimo sforzo depone a favore delle azzurre.

Ovvio che le verifiche importanti arrivano adesso, con le prossime partite contro due delle candidate a una medaglia nelle prossime olimpiadi, ovvero il Brasile (sabato alle 6.30 italiane, Dazn e Vbtv) e le padrone di casa della Cina (domenica alle 13.30). Ma intanto quello che dovevano fare le azzurre l’hanno fatto, in termini di concretezza e soprattutto di utilità per il raggiungimento della qualificazione ai Giochi.

L’Italia, lo ricordiamo, ancora non ha il pass: lo potrà conquistare arrivando tra le prime quattro nazionali nel ranking (senza tenere conto ovviamente delle sette formazioni già qualificate) al termine dei gironi della prima fase di Nations League. Le azzurre continuano ad essere al primo posto in questa classifica ‘differita’, le vittorie contro Francia e Dominicana consolidano una grande tranquillità che permette di affrontare anche le due prossime gare con la mente più libera.

Sul piano strettamente tecnico, Velasco ha confermato il sestetto messo in campo nella prima giornata del girone di Macao, quindi con Orro in regia in diagonale con Egonu, Sylla e Bosetti schiacciatrici, Danesi e Lubian al centro, De Gennaro libero. Nel corso del match c’è stato spazio anche per Antropova, Cambi, Degradi e Fahr. Appare evidente come il nuovo ct voglia tenere tutte le giocatrici coinvolte fin dall’inizio di questa parte del percorso in cui il gruppo delle ‘veterane’ si è unito alle giovani più promettenti.

Ora come detto arrivano due partite difficili: il Brasile e la Cina sono tra le squadre più forti al mondo, ma già nel primo girone, dopo la sconfitta netta contro la Polonia, le azzurre avevano infilato un bel filotto di vittorie (striscia ancora aperta a cinque successi consecutivi) compresa quella con la Turchia campione d’Europa, quindi c’è molta curiosità per vedere quale sia il livello dell’Italia ora che le teoriche titolari sono tornate.

TABELLINO: Italia - Rep. Dominicana 3-0 (25-12, 25-19, 25-21)

ITALIA: Orro 1, Danesi 5, C. Bosetti 2, Egonu 20, Lubian 2, Sylla 9, De Gennaro (L). Fersino, Cambi 1, Antropova 4, Fahr 1, Degradi 6. N.e: Nervini, Bonifacio L. All. Velasco

REP. DOMINICANA: Gonzalez 6, Pena Isabel 2, J. Martinez 4, Marte, Peralta 7, Arias Perez, Martinez (L). Eve 3, A. Rodriguez 2, Tapia 3. N.e: Y. Rodriguez, G. Gonzalez, Guillen. All. Kwiek

Arbitri: Michlic (Pol) e Ozbar (Tur).

Durata Set: 18', 21', 20'.