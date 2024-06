Volley. Nations league, tre block-devils vanno a caccia delle medaglie

Gli occhi degli sportivi ed appassionati della pallavolo sono rivolti alla finale ad otto della volleyball nations league. L’ultimo atto della manifestazione inizia infatti oggi con tre block-devils che vanno a caccia delle medaglie.

La Polonia padrona di casa di Kamil Semeniuk è la numero due del ranking ed affronta nei quarti di finale il Brasile. Il Giappone di capitan Yuki Ishikawa cerca un pass per la semifinale contro il Canada.

Gioca invece venerdì l’Argentina di Agustin Loser che sfida la Slovenia prima della classe nel girone eliminatorio, per provare ad entrare tra le prime quattro che giocano per le medaglie.

A Lodz c’è, con la testa di serie numero tre, anche l’Italia di coach De Giorgi in campo giovedì per i quarti di finale contro la Francia.

Il tecnico azzurro ha convocato per l’appuntamento diversi giovani in rampa di lancio lasciando in Italia alcuni dei senatori che hanno conquistato il pass olimpico nelle prime due settimane della manifestazione. Non ci sono quindi i bianconeri Simone Giannelli e Roberto Russo che da ieri sono invece al lavoro a Cavalese nel quartier generale azzurro per un collegiale di preparazione olimpica che terminerà il primo di luglio.