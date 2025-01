Volley. Pgs Bosico Terni, c’è il progetto pilota

TERNI - Da circa un anno la Pgs Bosico Volley Terni porta avanti un progetto pilota per assottigliare la barriera che divide la pallavolo indoor giovanile dal mondo del beach volley. Sono state coinvolte circa dodici ragazze 14 e 18 anni le quali hanno partecipato al campionato italiano per società e al campionato italiano della Fipav. Si è trattato di un’esperienza importante che ha visto le atlete e le famiglie entusiaste e partecipative, portando notevoli benefici fisici, tecnici, tattici e attitudinali i cui miglioramenti sono stati recepiti nella pallavolo indoor. Visto il successo dell’iniziativa, si è cercato di consolidare il tutto con un progetto di più ampio respiro che mira a sensibilizzare il mondo della pallavolo (allenatori, dirigenti, atleti e famiglie) ad avvicinarsi al beach volley, dimostrando come non solo le due attività possano convivere ma di sicuro la loro sinergia dà vita a prestazioni migliori in entrambe le discipline.