Volley, presentato il libro che celebra la storica stagione. Sir Susa Vim Perugia: "Poker da leggenda»

Si è svolta ieri nella sala stampa del palasport di Pian di Massiano la conferenza stampa di presentazione di ‘All In Sir. Un poker da leggenda’, il libro edito dalla casa editrice Calzetti & Mariucci Editori e scritto dai giornalisti Carlo Forciniti ed Alberto Aglietti con il materiale fotografico di Oreste Testa per raccontare la straordinaria stagione della Sir Susa Vim Perugia artefice delle vittorie di supercoppa, mondiale per club, coppa Italia e scudetto. Il presidente Gino Sirci ha ricordato: "Aver conquistato quattro trofei nella stessa stagione in un mondo, quello della pallavolo maschile, incredibilmente competitivo, è eccezionale. Questo poker appartiene a Perugia ed a tutta l’Umbria, all’Umbria dei nostri sponsor, all’Umbria degli sportivi ed all’Umbria dei tifosi di pallavolo". Roberto Calzetti ha puntato l’attenzione sulla straordinarietà della stagione: "Come editori collaboriamo con varie federazioni sportive e tocchiamo diversi sport con le nostre pubblicazioni, ma la portata di questa impresa compiuta da Perugia nella pallavolo maschile è veramente incredibile". L’autore Carlo Forciniti ha detto: "L’idea di raccontare questa straordinaria stagione mi ha conquistato. Fin da bambino amavo avere tra le mani un libro che raccontasse storie sportive. Una stagione del genere meritava di essere raccontata".

A concludere il fotografo Oreste Testa: "Quando mi è stato proposto di collaborare al libro ho subito accettato. Per me è un onore partecipare con le foto ad una pubblicazione del genere che rimarrà nel tempo". Da oggi il volume sarà disponibile online sul sito della Calzetti & Mariucci e alla Libreria Grande di Ponte San Giovanni. Sabato sera sarà a disposizione degli appassionati nell’area merchandising alla Sir Susa Vim Poker Fest.

