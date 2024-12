Volley. Quarti di Coppa Italia, lo schiacciatore Ishikawa:: "Vogliamo vincere con qualsiasi risultato»

Ha raggiunto quota venti l’imbattibilità della Sir Susa Vim Perugia che ha incamerato l’ultimo successo contro Modena. Sanno solo vincere i block-devils che dopo aver disputato le gare di supercoppa italiana, di campionato e di champions league, ora preparano l’esordio in coppa Italia.

A caldo lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa (nella foto) ha affermato: "Il risultato è pieno, ma comunque c’è stato da combattere punto a punto. Una partita dura perché gli avversari hanno battuto forte, tiravano a tutta forza, però siamo riusciti e vincere. Gran parte della partita è avanzata a braccetto, alla fine abbiamo trionfato, quindi sono contento. Ci siamo allenati abbastanza bene in settimana, la partita è stata lo specchio del lavoro svolto. Quando entro in campo devo passare al mio lavoro, indipendentemente da chi ho come compagno di reparto, stavolta c’era Plotnytskyi e abbiamo fatto bene, però si può fare anche meglio. Il 30 dicembre affrontiamo di nuovo Modena, sarà un’altra partita. Ci giochiamo l’accesso alla finale di coppa Italia, noi vogliamo vincere con qualsiasi risultato".

Accurata come sempre la riflessione dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "Si è verificato ciò che immaginavamo, il talento c’è di là dalla rete, c’è la tecnica e la fisicità. In attacco, in termini di positività, sono la migliore squadra. E poi giocare contro Perugia è più facile perché si forano tutti i colpi, ma i ragazzi sono stati attenti, direi che le sbavature non sono state tante e questo vuol dire che è stata una partita bella intensa. Dobbiamo prepararci per una battaglia il 30 perché sappiamo che non avremo una cornice di pubblico così importate come a Santo Stefano, però il tifo ci sarà sempre. I ragazzi hanno provato sul campo quello che gli ho detto prima della partita".