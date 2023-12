"Volley: Quarti di Finale per le Final Four di Bologna e Trieste"

Rotta su Bologna e Trieste, i tabelloni adesso sono pronti: i giorni delle feste natalizie hanno completato il quadro delle squadre che potranno provare ad arrivare alle final four di coppa Italia sotto la rete del volley.

Ieri come da tradizione si è conclusa l’andata della Superlega maschile, con alcuni risultati sorprendenti che hanno permesso di stilare il tabellone delle otto squadre che si giocheranno il secondo trofeo tricolore. Come ormai da formula consolidata, prima si terranno i quarti di finale con partita secca in programma il 3 e 4 gennaio in casa delle squadre meglio classificate al termine dell’andata.

Queste le partite che si disputeranno la settimana prossima, in ordine di tabellone: Itas Trento-Rana Verona (1-8), Mint Vero Volley-Lube Civitanova (4-5), Sir Perugia-Valsa Group Modena (2-7) e Gas Sales Piacenza-Allianz Milano (3-6).

I quarti di finale si disputeranno in casa delle migliori quattro classificate, mentre per quanto riguarda la Final Four il volley maschile tornerà in quella che è stata spesso la sua casa nelle ultime stagioni, nel weekend del 27-28 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Nel torneo femminile, la final four si terrà il 17 e 18 febbraio (semifinali alle 15 e 18, domenica alle 14.15) a Trieste, e anche in questo caso le squadre che accederanno dovranno uscire dai quarti di finale che si terranno in casa delle formazioni che si sono piazzate meglio al termine dell’andata.

Prima si terranno i quarti di finale in programma il 24 gennaio: da una parte Conegliano contro Bisonte Firenze e Novara contro Chieri, dall’altra Milano contro Roma e Scandicci contro Pinerolo.