Volley, Savino Del Bene scatenata in Coppa Cev: 3-0 contro il Bielsko-Biala

Firenze, 22 gennaio 2025 – Savino Del Bene sugli scudi e a pieni giri in Cev Champions League di pallavolo con sei vittorie (tutte per 3-0) in altrettante partite e la qualificazione ai quarti di finale come prima della Pool E e come testa di serie.

Palazzo Wanny, con un migliaio di spettatori, ha ospitato l’ultima gara che ha visto le biancoblù scendere in campo contro la squadra polacca del Bielsko-Biala che avevano già battuto nella gara di andata. Anche questa volta il successo (in un’ora e 18’) è stato netto nel punteggio ma, com’era già successo nella gara di andata, non è stato affatto agevole in quanto il Bielsko-Biala si è confermata una buona squadra, sicura in ricezione e assai pericolosa a rete con le tre attaccanti Laak, Piasecka e Borowczak che hanno sfoderato colpi a ripetizione. L’arma in più dello Scandicci sono stati i blocchi a muro nei quali ha dettato legge (12-0 il finale) con Graziani che ne ha totalizzati addirittura 7.

A inizio match Gaspari si affida a questo sestetto: Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, le due centrali Carol e Nwakalor, Herbots e Mingardi in posto quattro; Castillo libero. Turno di riposo per Carol e Mingardi.

Avvio in salita per Scandicci che stenta a trovare la carburazione giusta, alterna buoni colpi (due block con Graziani e Herbots, un diagonale e un parallelo di Antropova e Nwakalor), a errori dovuti a una eccessiva precipitazione. Le polacche ne approfittano, si portano subito avanti; Scandicci le agguanta sul 4-4, sul 5-5 e il 6-6 ma poi è costretto a rincorrere. Antropova, Nwakalor e Graziani riducono lo svantaggio ma la fuga continua; sul 7-13 Gaspari fa entrare Ruddins al posto di Bajema; il pari, però, arriva solo sul 18-18 quando le biancoblù si portano per la prima volta a condurre con Kate, Herbots, Nwakalor e un monster block di Graziani. Sul 24-19 le polacche annullano un primo set poi ma con un parallelo millimetrico Antropova realizza il successivo: 1-0.

Anche il secondo set si apre con le stesse sembianze del primo, Scandicci è impreciso, sfocato mentre le ospiti sono più aggressive, determinate e arrivano a +3 (6-9). Le biancoblù reagiscono e con Antropova, Ruddins e Ognjenovic si riportano in pari (14-14). Ma un nuovo scatto delle ospiti costringe le padrone di casa a una nuova rincorsa che si concretizza con Herbots e Ruddins che annullano i loro vantaggi e tornano al comando. Sul 19-17 Gaspari ruota Nwakalor con Kotikova e il coach polacco chiama il time-out che, però, non produce l’effetto sperato: Kate e Ruddins (ri) trovano precisione e potenza e bucano il muro. Sul 24-21 Antropova fallisce di poco il primo set point, le polacche si rifanno sotto ma una palla lunga le punisce: 2-0.

Dopo le due fatiche, nel terzo set la Savino Del Bene ritrova sé stessa e sale in cattedra con le polacche che accusano il colpo. Non trovano più le soluzioni giuste, i loro attacchi finiscono spesso fuori o su infrangono sul muro biancoblù che è diventato del tutto impenetrabile. E Scandicci chiude in bellezza, con Antropova eletta Mvp con 16 punti e 3 ace; in doppia cifra pure Graziani, Herbots e Ruddins mentre nel Bielsko-Biala solo Laak ne ha realizzati più di 10. Gli altri dati a referto dicono che le padrone di casa sono state superiori in attacco (46%-38%) mentre le avversarie le hanno superate in ricezione (42%-45%).

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3

BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIALA 0

SCANDICCI: Bernardeschi ne, Ribechi (L2) ne, Herbots 10, Castillo (L1), Ruddins 10, Kotikova, Mancini ne, Ognjenovic 2, Bajema, Graziani 12, Nwakalor 6, Carol ne, Antropova 16, Mingardi ne. All.: Gaspari M.

BIELSKO-BIALA: Suska (L2) ne, Nowicka 1, Pacak 2, Borowczak 6, Janiuk, Szewczyk, Laak 14, Angelina 2, Abramajtys, Drabek (L1), Piasecka 9, Orziłowska 4, Brzoza. All.: Piekarczyk B.

Arbitri: Valentar (SLO) – Sikanjic (LIE)

Parziali: 25-20, 25-23, 25-15