Volley, Perugia pigliatutto: è campione d’Italia

Perugia, 28 aprile 2024 – Alla Opiquad Arena di Monza è trionfo per Perugia: i Block Devils vincono 3-1 (25-19, 23-25, 25-27, 20-25), scongiurano la bella e conquistano il tricolore in gara-4.

Per gli umbri è il secondo titolo tricolore della storia (l'ultimo nella stagione 2017/2018). Poker per i Block Devils, che dopo essersi aggiudicati Del Monte Supercoppa e Mondiale per Club, a gennaio hanno portato a casa anche la Del Monte Coppa Italia SuperLega, con lo Scudetto odierno che completa così una stagione da favola per gli umbri.

Dopo aver vinto gara-1 tra le mura amiche in quattro set, la formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha concesso gara-2 all'Opiquad Arena solamente al tie-break, tornando però avanti nella serie spinti dal calore del PalaBarton in gara-3, vincendo 3-1. Gara 4, quella decisiva, ha dapprima visto la formazione umbra perdere il primo set (25-19), mentre il secondo e il terzo hanno segnato il sorpasso dei Block Devils ai danni della squadra di casa. Ma è nel quarto e ultimo set che si è concretizzata la vittoria di Leon e compagni, con il punto decisivo firmato da Semeniuk.

Per la quindicesima volta (la quarta consecutiva) la squadra seconda classificata in regular season ha vinto lo scudetto. Diciassette volte sono stati campioni d'Italia i primi classificati a termine regular season, otto volte i terzi, una volta ciascuno i quarti e i quinti. Per Angelo Lorenzetti si tratta del quinto scudetto vinto, il secondo di fila dopo quello conquistato con Trento nella scorsa stagione. Non solo: l'allenatore di Perugia diventa così il primo tecnico della storia della SuperLega a vincere lo scudetto in quattro città diverse: Modena, Piacenza, Trento lo scorso anno e, per l'appunto, Perugia in questa stagione. Tra gli atleti raggiunge il suo quinto titolo Colaci, Giannelli mette in bacheca il terzo titolo, mentre per Solé e Candellaro si tratta del secondo. Prima volta da "Campioni d'Italia" per il capitano Leon e tutti gli altri atleti.

"La Sir torna a regalarci emozione e entusiasmo. Con la squadra umbra campione d'Italia vola in alto anche la nostra regione”: a sottolinearlo è Paola Agabiti, assessore umbra allo Sport. “Un successo, che premia il grande impegno degli atleti e di tutto il team che ha investito in un gioco di squadra orientato verso grandi traguardi - ha aggiunto - Complimenti e grazie al presidente Sirci, al coach Lorenzetti, agli atleti e a tutto lo staff, per aver reso ancora possibile un sogno”.

Complimenti anche dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei: “Ancora una volta, semplicemente orgoglio umbro! Sir Safety campione d'Italia!”, ha scritto in un post su Facebook. Sopra a una foto della squadra e la scritta “Back2 scudetto. Campioni d'Italia 2023/24”.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 15, Comparoni, Maar 20, Mujanovic, Morazzini (L), Galassi 12, Takahashi 14, Beretta, Cachopa 1, Di Martino 5, Gaggini (L), Szwarc 2. All. Eccheli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro, Held, Giannelli 8, Herrera 7, Toscani (L), Leon 25, Ben Tara 4, Solè, Colaci (L), Flavio 8, Semeniuk 6, Plotnytskyi 9, Russo 7, Ropret. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher, Cappello

NOTE Spettatori: 3983. Durata set: 36', 34', 39', 34'. Tot 143'. Muri: M 12, P 5. Ace M 5, P 4.