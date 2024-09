Volley serie A femminile. Bartoccini, Giovi: "Consapevoli dei nostri mezzi»

PERUGIA - Archiviato il primo test ufficiale della stagione, continua la preparazione al campionato di serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che ad Imola ha subito una sconfitta contro la pari categoria Talmassons e poi ha centrato un successo contro una Imola di serie inferiore (A2). Si sono evidenziati degli alti e dei bassi, che fanno tipicamente parte del momento, ci sono stati degli elementi da analizzare cose su cui riflettere per trarre gli spunti nel lavoro delle prossime settimane. Ad ogni modo la squadra guarda avanti, questo il commento del fine settimana in terra romagnola del tecnico Andrea Giovi: "È stata un’altra due giorni di confronto dove abbiamo visto ancora a che punto siamo e su cosa vogliamo migliorare, crescere e mettere il focus sia dal punto di vista tecnico che tattico. Abbiamo dovuto gestire qualche situazione fisica che al momento è comprensibile. Siamo consapevoli dei nostri limiti e altrettanto consapevoli dei nostri mezzi. Da martedì si torna in palestra cercando di lavorare per arrivare nella miglior maniera possibile all’inizio di questo campionato. Ci tengo a dire che non sarà l’inizio di un percorso, ma un prosieguo di quello che abbiamo iniziato l’8 agosto e che termineremo con la fine della stagione regolare". Ora le magliette nere cercano di mettere a posto alcuni dettagli prima del prossimo test che sarà il pomeriggio di venerdì 27 settembre al palasport di Terni contro Roma (A1). Alberto Aglietti