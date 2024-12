Volley serie A1 femminile

PERUGIA – In coda alla classifica di serie A1 femminile la situazione resta immutata. Perdono tutte e non fa eccezione la Bartoccini Mc Restauri Perugia che, nella quarta trasferta consecutiva, rimedia una sconfitta sul campo di una Vallefoglia a cui basta essere più cinica. Miglior realizzatrice della quindicesima giornata di campionato è l’opposta ungherese Anett Nemeth, ma non basta alle umbre per conquistare punti nella massima categoria. In terra marchigiana le magliette nere hanno sfoderato una discreta prestazione, rischiando di arrivare almeno al tie-break, il terzo set è infatti terminato allo sprint e col minimo scarto. Non si è mostrata particolarmente soddisfatta la centrale Benedetta Bartolini (nella foto) che a caldo ha affermato: "C’è molto rammarico perché volevamo fare tutt’altra partita. Abbiamo cominciato bene l’incontro, con una correlazione muro-difesa molto buona che però non abbiamo mantenuto dopo il primo set. Loro hanno spinto tanto in battuta e hanno fatto un break di alta qualità mettendoci in difficoltà". Ora ci sarà un po’ di tempo per preparare la gara che segna il ritorno tra le mura amiche, dopo una assenza di oltre un mese, che avverrà sabato 4 gennaio contro la forte Scandicci, seconda forza del torneo tricolore; non prima però del quarto di finale di coppa Italia che le ragazze del tecnico Giovi osserveranno a distanza.

La classifica: Conegliano Veneto 42; Scandicci 36; Novara 33; Milano 31; Bergamo 27; Chieri 26; Busto Arsizio 26; Vallefoglia 21; Pinerolo 15; Firenze 14; Perugia 11; Roma 10; Talmassons 9; Cuneo 8. Quando mancano ancora nove gare al termine della stagione regolare, tutto può succedere, fondamentali saranno gli scontri diretti.