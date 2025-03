Volley serie A1 femminile. Bartoccini, nel cammino verso l’Europa domani le Black Angels trovano Chieri

Il secondo turno dei play-off per la challenge cup in programma sabato 22 marzo alle ore 20,30 al palasport di Pian di Massiano vedrà la Bartoccini Mc Restauri Perugia affrontare Chieri che ha perso al tie-break lo spareggio con Novara. Mercoledì sera gli occhi dello staff tecnico erano puntati sul derby piemontese, partita combattuta ed emozionante sino all’ultima palla. Novara ha avuto la meglio sulle cugine chieresi (3-2), portando a casa una vittoria preziosissima e proseguendo l’avventura nei play-off scudetto. Grazie al successo di gara-tre, la squadra di coach Bernardi ha infatti ottenuto l’accesso alle semifinali. C’è una piccola incertezza che incombe sulla partita che interessa il club umbro. Il ricorso che Chieri sembrerebbe voler presentare al giudice sportivo nazionale per una rotazione errata di Novara non ravvisata dai direttori di gara. Staremo a vedere come si pronuncerà la giustizia sportiva, ma a meno di decisioni clamorose, il pubblico convergerà al palasport di Pian di Massiano ancora una volta per la sfida d’andata tra le beniamine di casa e le collinari. Nello stesso turno, ma in campo domenica, Pinerolo sfiderà Busto Arsizio, mentre Bergamo affronterà la Vallefoglia. Anche nella seconda fase la formula prevede incontri di andata e ritorno, con gara-due in casa della miglior classificata nella stagione regolare, che avrà la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi l’eventuale golden-set, così come accade nelle coppe europee. Perugia e Chieri si sono già affrontate nel presente campionato italiano di serie A1 femminile un sacco di volte, sono dodici i precedenti d’archivio con nove vittorie per le settentrionali e tre per le perugine. Il 26 ottobre scorso, Chieri è riuscita ad imporsi in trasferta per tre a due dopo una partita tiratissima, con le magliette nere che vivevano ancora la loro fase di rodaggio. Nella gara di ritorno, invece, la squadra di coach Andrea Giovi ha messo a segno la prima vera impresa della stagione, andando a vincere in casa delle piemontesi per tre ad uno. Una vittoria che ha avviato definitamente la marcia verso la salvezza.

Alberto Aglietti