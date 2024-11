Volley serie A1 femminile. Bartoccini, Marangi:: "Attenzione a Roma»

PERUGIA – L’entusiasmo che si è creato attorno alla Bartoccini Mc Restauri Perugia potrebbe servire a prolungare il momento magico contro Roma. Le magliette nere domenica vogliono battere anche le capitoline nello scontro diretto per la salvezza. Alla vigilia il viceallenatore Guido Marangi afferma: "Affrontiamo una squadra che ha l’intero roster a disposizione dopo i tanti infortuni. Arriverà a Perugia agguerrita per colmare quel disavanzo in classifica che ora la pone all’ultimo posto. Servirà prestare massima attenzione ai loro sbocchi in attacco, ma siamo pronti. È chiaro che le due vittorie hanno regalato maggiore tranquillità e fiducia alle ragazze, lo si percepisce benissimo in allenamento. Ma va detto che hanno sempre lavorato molto bene, dando il massimo in ogni momento. Da migliorare non abbiamo una cosa precisa, dobbiamo alzare il livello in tutti i fondamentali. Ma se proprio dovessi sceglierne una, direi la difesa".