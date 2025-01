Volley serie A1 femminile. Bartoccini, la grinta della capitana Sirressi : "Adesso serve spirito di sopravvivenza»

Il clima è effervescente in serie A1 femminile attorno alla Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere hanno fatto lo scalpo a Novara, un risultato che in questo momento ha un significato enorme, perché permette di rispondere per le rime alle vittorie di Talmassons e Cuneo, mantenendosi a distanza dalla zona a rischio, e proiettandosi con un carico di fiducia in più nel mese di febbraio nel quale ci saranno quattro scontri diretti consecutivi. Questo il pensiero della centrale tedesca Anastasia Cekulaev premiata come migliore in campo: "Abbiamo vinto contro un grande avversario, le cose ci sono riuscite bene e alla fine, anche se un po’ provate, abbiamo trovato lo spunto vincente. Continuiamo a lottare partita per partita, adesso arriveranno match importanti". La schiacciatrice Gaia Traballi che ha chiuso la partita ha aggiunto: "Una bella soddisfazione contro un avversario di grande valore. Sul due a zero avevamo gustato i tre punti, ma va bene così. Adesso andremo a Cuneo con maggiore consapevolezza. Ci sono state alcune situazioni che somigliavano al passato, abbiamo preso qualche filotto di punti dove ci facciamo condizionare troppo da quello che è successo prima piuttosto che pensare all’azione successiva". Così la capitana Immacolata Sirressi (nella foto): "Sapevamo bene delle grandi qualità dell’avversario, ma ci siamo dette che avremmo dovuto approfittare di ogni loro possibile calo per metterle sotto pressione. Così è accaduto nei primi due set, poi loro, giustamente, hanno mischiato un po’ le carte e sono riuscite a portare la sfida al tie-break. Lì abbiamo avuto il merito di rimanere sempre aggrappate nel punteggio e, quando forse nemmeno il pubblico ci credeva più, siamo riuscite nella rimonta. Con Cuneo sarà una sfida delicata".

Alberto Aglietti