Volley serie A1 femminile. Bartoccini, Nemeth: "Ottima prova»

PERUGIA – Arriva nel momento giusto la vittoria in serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che allontana così la zona rossa della retrocessione. Una prestazione convincente per le magliette nere che hanno trionfato per la quarta volta in stagione, la terza in trasferta. Lontano da casa sono arrivati i risultati migliori sino ad ora per le umbre che hanno conquistato il bottino scegliendo l’ennesimo assetto differente. È stata eletta migliore giocatrice in campo l’opposta ungherese Anett Nemeth che a fine partita ha detto: "È stata una partita veramente ottima. Siamo state attente dall’inizio alla fine e sono molto orgogliosa sia di questa vittoria che del lavoro delle mie compagne".

La classifica: Conegliano 48; Scandicci 42; Novara 38; Milano 35; Bergamo 30; Chieri 29; Busto Arsizio 29; Vallefoglia 23; Pinerolo 18; Firenze 14; Perugia 14; Cuneo 11; Roma 10; Talmassons 10.