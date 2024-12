Volley serie a1 femminile. Bartoccini, c’è Vallefoglia per il riscatto

PERUGIA – Il girone di ritorno della serie A1 femminile è cominciato con una partita persa per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che è caduta in trasferta. Una sconfitta non del tutto imprevista quella registrata a Bergamo ma che vede ridurre la distanza dalla zona salvezza, in virtù dei risultati provenienti dagli altri campi. Non c’è però tempo per rimuginare su quello che poteva essere fatto meglio, perché nel giorno di Santo Stefano le magliette nere saranno di nuovo in campo. Il ciclo di quattro trasferte consecutive avrà il suo epilogo alla residenza delle marchigiane di Vallefoglia. A commentare la prova è stata la libero Immacolata Sirressi dopo la sconfitta in Lombardia: "Bergamo ha un gioco veloce, loro ci hanno messo in difficoltà nel muro-difesa e le abbiamo sempre rincorse. Non c’è tempo però per pensare a quello che non è andato, ci aspetta dietro l’angolo un’altra partita in cui dobbiamo fare punti". Classifica: Conegliano Veneto 39; Scandicci 33; Novara 30; Milano 28; Busto Arsizio 26; Bergamo 24; Chieri 23; Vallefoglia 18; Pinerolo 15; Firenze 14; Perugia 11; Roma 10; Talmassons 9; Cuneo 8.