Volley serie a1 femminile. Bartoccini Perugia, la carica di Carolina Pecorari: "Ora prepariamo al meglio il match di Bergamo»

PERUGIA – Si è chiusa definitivamente la prima metà di stagione regolare, la serie A1 femminile ha disputato la tredicesima ed ultima gara di andata facendo emergere la fotografia della classifica al giro di boa. Non hanno giocato la Bartoccini Mc Restauri Perugia in questo fine settimana, ma si è allenata in vista del girone di ritorno, prestando attenzione ai risultati degli altri campi. Ad esprimere il sentimento delle magliette nere è la schiacciatrice Carolina Pecorari (nella foto): "Il bilancio di questo girone d’andata è positivo perché negli scontri diretti, Roma a parte, abbiamo fatto bene – afferma la schiacciatrice –. L’ultima partita con Talmassons era molto sentita da tutte noi, era una sfida importante e non l’abbiamo sbagliata. Poi in alcune partite potevamo fare meglio, anche contro le big, in cui potevamo sicuramente portare via qualche punto in più. C’era la possibilità di farlo a Scandicci o a Busto, per esempio, ma non ci siamo riuscite. Il nostro percorso però va valutato dall’inizio. Siamo partite con una squadra nuova e con un calendario che ci ha messo davanti subito impegni importanti. Già rispetto alle prime settimane di allenamento e alle prime partite, il miglioramento è tangibile. Ora prepariamo al meglio la trasferta di Bergamo". Pecorari racconta poi l’importanza dei giorni liberi dopo Talmassons: "I tre giorni di riposo ad inizio settimana ci volevano proprio. Avevamo bisogno di staccare per ricaricare un po’ le pile. Ora siamo ripartite per preparare nel migliore dei modi la prossima partita con Bergamo". La numero sette parla poi della forza del gruppo: "Siamo molte affiatate tra noi e ci troviamo bene sia dentro che fuori dal palazzetto. Siamo riuscite a creare questo bel clima un passo alla volta anche perché, essendo il gruppo quasi totalmente nuovo, avevamo bisogno di tempo per conoscerci. I nostri caratteri, seppur diversi, si incastrano bene tra di loro e c’è una bella armonia che è propedeutica per lavorare bene".