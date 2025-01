Volley serie A1 femminile. Bartoccini, si ricomincia da Chieri: "Dobbiamo essere più concreti»

PERUGIA – Il campionato di serie A1 femminile sta per riprendere il suo cammino, la prima gara del nuovo anno è in programma domani per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Se ne andranno in trasferta le magliette nere che si recano alla corte di Chieri, sesta in classifica. Lo scorso 26 ottobre la sfida terminò al quinto set e dopo due mesi e mezzo c’è molto interesse per vedere se ci sono stati i miglioramenti sperati, il viceallenatore Guido Marangi afferma: "Loro sono una squadra forte e lo testimonia la classifica. Non solo perché hanno due atlete medaglia d’oro alle ultime olimpiadi (la schiacciatrice Omoruyi e la libero Spirito, ndr), ma perché vantano un roster lungo e con tante alternative. Senza poi dimenticare la presenza di Skinner, argento alle olimpiadi con gli Stati Uniti, e dell’olandese Buijs che è in grande crescita. Chieri, grazie a queste bocche di fuoco cui si unisce l’opposta Gicquel, è una squadra senza dubbio molto sbilanciata sul fondamentale dell’attacco. Noi dobbiamo continuare a giocare bene come fatto con Scandicci, ma, come ho già detto altre volte, dobbiamo essere più concreti. Se alle prestazioni non uniamo i punti, diventa tutto un esercizio un po’ fine a sé stesso". Questa partita aprirà una settimana di fuoco in cui le ragazze di coach Giovi saranno in campo anche mercoledì 15 gennaio in casa contro Pinerolo (ore 20,30), e sabato sera alla residenza di Milano nell’anticipo della sesta giornata del girone di ritorno (ore 20,30).

Alberto Aglietti