Volley serie A1 femminile. Bartoccini, secondo trionfo di fila. Gardini: "Arrivano punti e morale»

PERUGIA – La seconda vittoria consecutiva è un segnale particolarmente positivo per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che si è sganciata dalle retrovie. Le magliette nere hanno superato Firenze in rimonta compiendo un balzo in avanti nella classifica. Si è detta felice la schiacciatrice Beatrice Gardini: "Siamo partite male, poi ci siamo riprese e abbiamo mostrato la determinazione. Non sono molto soddisfatta della mia prestazione, posso fare di più, ma contano la squadra e soprattutto le vittorie. Siamo state brave perché, secondo me, non è un palazzetto facile. Alla fine, abbiamo fatto vedere la pallavolo che sappiamo giocare. In alcuni momenti non ci hanno dato tanto filo da torcere, però alla fine erano lì, perciò, siamo state scaltre a sfruttare tutte le occasioni. Abbiamo vinto due partite, adesso c’è uno scontro diretto con Roma che potrebbe darci maggiore slancio, sapevamo che questo era un periodo importantissimo per noi ma abbiamo ancora bisogno di punti, quelli che probabilmente abbiamo lasciato un po’ per strada nella prima parte del campionato. Penso che in questo momento stiamo lavorando bene, abbiamo trovato il nostro giusto equilibrio, i punti guadagnati ne sono la dimostrazione. Al di là della classifica, è importante anche per il morale in palestra. Tornare in palestra dopo il ko era difficile, ma abbiamo tirato fuori qualcosa in più, a livello tecnico e caratteriale. Secondo me questa è la strada giusta. Adesso arriva Roma in casa nostra, ci faremo trovare pronte".

La classifica: Conegliano 30, Milano 22, Scandicci 21, Novara 20, Chieri 17, Busto Arsizio 15, Bergamo 15, Vallefoglia 12, Pinerolo 10, Firenze 9, Perugia 8, Talmassons 5, Cuneo 4, Roma 4.