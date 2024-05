Volley serie A1 femminile. Bartoccini, arriva Anett Nemeth: "Il club vuole darmi responsabilità»

La dirigenza della Bartoccini Fortinfissi Perugia è al lavoro per allestire l’organico della prossima stagione di serie A1 femminile. Come avevamo anticipato il club delle magliette nere ha messo nero su bianco con l’opposta ungherese Anett Nemeth proveniente da Pinerolo (A1) che ha dichiarato: "Non potevo rifiutare l’offerta di Perugia, soprattutto per la responsabilità che la società mi vuole dare. Il mio desiderio era rimanere in Italia. Mi reputo una giocatrice a cui piacciono le sfide e alla quale piace molto percepire la responsabilità del gruppo. Mi piace mettermi in gioco e cercare di migliorare ogni giorno sia come atleta che come persona. Sotto l’aspetto tecnico mi reputo un’atleta abbastanza completa, in quanto mi piace allenarmi e mettermi alla prova in tutti i fondamentali. Prima di arrivare in Italia ho programmato la mia carriera passo per passo. Partendo inizialmente dal campionato ungherese per poi andare in Usa, Germania e infine in Italia. Le maggiori difficoltà che ho riscontrato nel campionato italiano sono sicuramente legate all’alto livello tecnico e fisico delle squadre. E, come ultima cosa, nel campionato italiano non esistono partite facili o scontate. Ritroverò Cekulaev che ho conosciuto al Potsdam, e Ungureanu che era con me a Pinerolo. Questo potrebbe aiutare a creare l’intesa più velocemente, sono molto amica con loro e mi fa tanto piacere giocare un altro anno con loro. Sono sicura che creeremo un bel gruppo".

Alberto Aglietti