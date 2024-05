Volley serie A1 femminile. Bartoccini, confermata Bartolini. È alla terza stagione consecutiva

PERUGIA – L’intenzione pare quella di non fare pazzie, la dirigenza d’altra parte conosce la serie A1 femminile e nella prossima stagione che sarà la quinta partecipazione nella massima categoria, vuole presentare una Bartoccini Fortinfissi Perugia meno rivoluzionata che in passato. Va in questo senso un’altra delle conferme che faranno parte del roster delle magliette nere. Alla terza stagione consecutiva è la giocatrice più longeva delle umbre la centrale Benedetta Bartolini che si riaffaccia nella pallavolo più importante con il fermo obiettivo di giocarsi il posto. Classe 1999 e alta 184 cm. l’atleta originaria di Cecina ha superato un infortunio che l’ha tenuta ferma due stagioni fa, mentre in quella appena conclusa ha disputato 31 partite mettendo insieme 246 punti (una media di circa 8 punti a gara). In campionato sono 22 le partite giocate dove ha collezionato 222 punti, 13 gli ace messi a segno e 79 i muri totalizzati (quinta nella classifica comparativa del fondamentale). In attacco ha registrato un 51,2% di efficacia, come dire che uno su due è stato vincente. Nel 2021 è arrivato l’esordio in A1 a Scandicci, con cui ha conquistato la challenge cup. Con la selezione azzurra nel 2015 ha conquistato a Tiblisi il terzo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea nella categoria under 18 femminile. Ha dovuto salutare Perugia la giovane centrale Princess Atamah che ha scelto di firmare a Lecco restando in serie A2 femminile: "Quello che mi aspetto da questa stagione è di mettermi alla prova e mostrare le mie potenzialità".

Alberto Aglietti