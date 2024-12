Volley serie A1 femminile. Bartoccini, si chiude un 2024 di grandi successi. E adesso avanti tutta per centrare la salvezza

Si chiude il 2024, anno d’oro per la società sportiva Wealth Planet Perugia che ha riportato in Umbria la serie A1 femminile dopo un solo anno di assenza. La data del 17 marzo che segnò la promozione con una vittoria a Cremona che che ha restituito entusiasmo alla tifoseria amante delle schiacciate. La festa delle magliette nere ha lasciato poi spazio al mercato estivo che ha puntato su elementi giovani e motivati, operando una sorta di scommessa. Non importa se l’avvio del nuovo campionato ha riservato più amarezze che gioie ora si guarda avanti con l’obiettivo salvezza che è ancora alla portata. In questo primo scorcio del torneo la formazione perugina non è stata inadeguata, a dirlo non sono solamente i risultati, ma anche i numeri. Leggendo le statistiche al giro di boa si deduce che Perugia ha delle punte di eccellenza che risiedono nelle individualità, su tutte quella dell’opposta ungherese Anett Nemeth (nella foto) che risulta la seconda miglior realizzatrice del campionato italiano con 315 punti realizzati in 15 partite, una media di oltre 21 punti a partita e di 5,73 punti per ogni set giocato. Una garanzia dunque sotto il profilo dell’efficacia e della costanza di rendimento, un acquisto molto azzeccato. In battuta spicca la schiacciatrice rumena Adelina Ungureanu che è ottava con 17 ace. Nel fondamentale del muro la migliore delle umbre è la centrale tedesca Anastasia Cekulaev che è stata capace di sbattere la porta in faccia alle avversarie per 31 volte e risulta attualmente dodicesima nella speciale classifica elaborata dalla Lega Pallavolo Femminile. In ricezione, tasto dolente della squadra, la migliore è la schiacciatrice Gaia Traballi che, pur non avendo giocato molto, occupa il diciannovesimo posto con il 32% di colpi perfetti.

A.A.