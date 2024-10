Volley serie A1 femminile. Bartoccini gioca d’anticipo. Servono punti in casa contro la solida Chieri

PERUGIA – Il quarto turno della serie A1 femminile lo gioca in anticipo la Bartoccini Mc Restauri Perugia che stasera (ore 20,30) ed in diretta su Rai Sport, si ritrova al palasport di Pian di Massiano per misurarsi con una più che mai solida Reale Mutua Fenera Chieri. Compito difficile per le magliette nere che hanno bisogno di fare punti, ma l’intenzione del gruppo prima di ogni altra cosa è quello di disputare una partita di carattere e giocare a viso aperto, questo si augurano anche i tanti tifosi che seguono la squadra umbra. L’allenatore Andrea Giovi ha cercato di stimolare le sue ragazze ricordando che la cosa veramente importane è avere sempre un atteggiamento aggressivo e convinto in campo. Tra le padrone di casa di certo ci si aspetta il contributo maggiore a rete dalla opposta ungherese Anett Nemeth, ma in seconda linea la parte maggiore dovrà farla la libero Immacolata Sirressi. Dall’altra parte del rettangolo, alla sesta stagione sulla panchina piemontese, l’allenatore Giulio Cesare Bregoli sta facendo un ottimo lavoro ed arriva lanciata da tre successi. Tra le ospiti i pericoli maggiori verranno senza dubbio dalle bande, in particolare dalla schiacciatrice azzurra Loveth Omoruyi e dall’opposta francese Lucille Gicquel. Arbitri Sergio Jacobacci (BG) e Gianluca Cappello (SR).

PERUGIA: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Gryka, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).

Chieri: Van Aalen – Gicquel, Alberti – Zakchaiou, Skinner - Omoruyi, Spirito (L).

Alberto Aglietti