Volley serie A1 femminile. Bartoccini ko, non basta il cuore. Giovi fiducioso: "Non ci arrendiamo»

PERUGIA – Ancora niente da fare in serie A1 femminile per una Bartoccini Mc Restauri Perugia che ci mette il cuore ma non riesce a scalfire le rivali. Stavolta dall’altra parte della rete c’era una formazione ambiziosa come Milano che, pur non in formazione completa, ha fatto valere la sua enorme classe. Il risultato finale di tre a uno per le lombarde (21-25, 19-25, 25-22, 17-25), racconta di un duello a tratti equilibrato. Festa grande per gli sportivi accorsi in massa per vedere le stelle azzurre e campionesse olimpiche della nazionale in forza alle lombarde. Le più acclamate, manco a dirlo, Orro (premiata migliore in campo), Danesi, Sylla ed Egonu (che non ha giocato). Prestazione di sostanza per il tecnico Andrea Giovi che a fine gara ha dichiarato: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra, siamo stati in partita contro un avversario molto forte. Credo che la cosa importante sia stata l’intensità che la squadra ha espresso a lungo, abbiamo avuto dei momenti molto buoni e questo ci ha permesso di fare punti e di vincere un set. Ogni partita dobbiamo interpretarla così, qualcosa di buono si vede, significa che la strada è quella giusta. Nessuna si può permettere di staccare la spina nel momento delle difficoltà perché poi questo contagia negativamente le compagne, quando è successo siamo crollati. L’entusiasmo non manca, questo non è scontato quando continui a perdere, la squadra va in palestra con la voglia di migliorare. Il bello deve ancora venire, non dipende dalla classifica delle prossime avversarie, ma perché vogliamo avere lo stesso atteggiamento, e vogliamo mettere questa qualità e questa energia contro tutte". Alberto Aglietti