Volley serie a1 femminile. Bartoccini Perugia, coach Andrea Giovi confermato al timone

PERUGIA – I festeggiamenti per la promozione in serie A1 femminile sono ormai un ricordo, si comincia a programmare il la prossima stagione. La dirigenza della Bartoccini Fortinfissi Perugia ha iniziato a muoversi e, come primo passo, ha confermato alla guida della squadra il tecnico Andrea Giovi (nella foto), capace di riportare entusiasmo tra le magliette nere: "Fa chiaramente piacere essere confermato come allenatore. Il prossimo sarà ovviamente un campionato diverso da quello che si è appena concluso. Affronteremo tante realtà importanti e non sarà facile". Gli obiettivi che approccerà il nuovo gruppo nella prossima stagione sportiva saranno in primis puntare a ricreare lo stesso clima che si è respirato quest’anno. È un aspetto fondamentale per creare i giusti presupposti". Insieme a lui trova conferma anche l’assistente allenatore Guido Marangi che forma la coppia tutta perugina: "Fa piacere ricevere questo attestato di stima. Penso che il nostro lavoro sia stato apprezzato anche aldilà di quelli che sono stati i meri risultati sportivi, e questo mi fa molto piacere. Per me sarà un ritorno in A1 visto che ho fatto da secondo allenatore già in altre squadre. Sarà però la prima volta che arriverò in A1 dopo aver vinto la A2. Ritrovo un campionato diverso dall’ultima volta, che risale a circa dieci anni fa. Le qualità fisiche delle atlete sono nettamente aumentate. Noi partiamo con i piedi ben saldi a terra e con l’obiettivo di raggiungere la quota salvezza".

A.A