Volley serie A1 femminile. Bartoccini, presa la schiacciatrice Ungureanu

Le voci di mercato che avevamo anticipato erano fondate e la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha dichiarato ufficialmente un altro volto nuovo per la serie A1 femminile. Proveniente da Pinerolo ed in recupero da un infortunio al ginocchio, arriva per indossare la maglietta nera la schiacciatrice romena Adelina Ungureanu che dice: "Ho scelto Perugia perché ho avvertito subito una grande fiducia da parte della società che mi ha cercato. Mi sono sentita molto apprezzata e allora ho accettato. La mia situazione di mercato era diversa rispetto ad altre giocatrici a causa dell’infortunio che ho subito. Sto però già lavorando al massimo per recuperare al meglio e farmi trovare pronta per la prossima stagione. Sono già arrivata a Perugia per poter lavorare direttamente con lo staff della squadra e devo dire che ho trovato subito grande attenzione nei miei confronti e soprattutto una gran professionalità. La serie A1 è un campionato difficilissimo. Si parte per fare il massimo".