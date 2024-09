Volley serie A1 femminile, dopo l’esperienza in Azzurro. Bartoccini, Marangi:: "Il clima è positivo»

Si è chiusa ieri la terza settimana di lavoro della squadra di serie A1 femminile della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere hanno spinto molto in ogni singolo allenamento alzando sensibilmente l’asticella. Si è anche registrato un rientro importante all’intero dello staff tecnico, Guido Marangi reduce dall’esperienza con la nazionale italiana under 20 femminile agli Europei di categoria: "Il bilancio di questa avventura è più che positivo, anche perché la stagione della nazionale è partita con delle defezioni. Con lo staff siamo stati bravi a ricostruire la squadra anche con delle esordienti. C’è qualche giocatrice di grande interesse per il prosieguo della carriera. Qualcuna già quest’anno giocherà in A2 se non addirittura titolare in A1". L’orgoglio di aver rappresentato il proprio paese in una grande manifestazione e di averlo fatto ottenendo una medaglia d’argento. "Come ho sempre detto sin dall’inizio, questa opportunità è stata sicuramente un gran regalo. Mi ha dato un modo in più di vedere la pallavolo. Quando vai ad organizzare una competizione con una partita dietro l’altra, la preparazione è mirata proprio a questo. A Perugia trovo tanti nuovi volti particolarmente sorridenti, quindi vuol dire che il clima è positivo. Abbiamo cominciato da poco tempo, ma pian piano inizieremo a vedere qualcosa di buono. Per ora stiamo mettendo dentro tanta benzina e le ragazze ci stanno dando dentro forte". Coach Andrea Giovi aveva dichiarato alla vigilia che l’obiettivo è chiaramente quello di mantenere la categoria senza però rinunciare ai sogni. "Nessuno ci vieta di sognare. Pensiamo alla salvezza, ma poi lavoriamo sempre per dare il 100% delle nostre possibilità. Quando si dà il massimo non si esce mai sconfitti veramente".

