Volley serie A1 femminile. "Guaste d’amore»: al via la campagna abbonamenti della Bartoccini MC Restauri

PERUGIA – Ha aspettato il mese di settembre ma alla fine la Bartoccini Mc Restauri Perugia ha lanciato la sua campagna abbonamenti. Da poche ore è possibile acquistare la tessera che consente di vedere tutte e tredici le partite casalinghe del campionato di pallavolo di serie A1 femminile. Al momento la vendita avviene unicamente online, ma sarà possibile acquistare il carnet in concomitanza dell’allenamento congiunto con Roma, ossia mercoledì 4 settembre, alla segreteria del club all’interno dell’impianto sportivo. Chi acquisterà i tagliandi online dovrà recarsi in segreteria per il ritiro della tessera sempre a partire dal giorno 4 settembre. Tre gli abbonamenti disponibili: per la tribuna vip il costo è di 250 euro, per la tribuna distinti è di 150 euro per l’intero e 120 euro per il ridotto, per i posti non numerati è di 100 euro per l’intero e 70 euro per il ridotto. Il ridotto è previsto per i ragazzi tra i 9 anni e i 17 anni. Il presidente Antonio Bartoccini ha affermato: "I prezzi sono popolari per avere il massimo sostegno alla squadra. Mi aspetto un’ottima risposta da parte del pubblico anche in funzione dei risultati positivi ottenuti nella passata stagione e per il successo in coppa Italia oltre che di una campagna acquisti volta a migliorare il roster. L’abbonamento consente di assistere alle partite del torneo più bello del mondo perché, oltre alle atlete azzurre che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi, il campionato italiano annovera squadre che hanno vinto tanto a livello nazionale e internazionale. La pallavolo merita molta attenzione ed il volley femminile è lo sport con più tesserati in Italia dopo il calcio".

Alberto Aglietti