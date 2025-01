Volley serie A1 femminile. La Bartoccini Perugia ferma la terza della classe. Grande vittoria al PalaBarton contro Novara

BARTOCCINI PERUGIA 3 NOVARA 2 (25-18, 25-22, 19-25, 20-25, 16-14)

PERUGIA: Nemeth 27, 2Gardini 17, Cekulaev 14, Bartolini B. 4, Ricci 2, Sirressi (L1), Ungureanu, Rastelli, Pecorari, Recchia. N.E. - Gryka, Anchante, Bartolini G. (L2). All. Andrea Giovi.

NOVARA: Tolok 3, Bonifacio 19, Alsmeier 17, Ishikawa 7, Squarcini 4, Bosio 3, Fersino (L1), Aleksic 6, Villani 2, De Nardi, Mims. N.E. – Bartolucci, Mazzaro, Akimova (L2). All. Lorenzo Bernardi.

Arbitri: Vincenzo Carcione (RM) ed Antonio Gaetano (CZ).

BARTOCCINI (b.s. 11, v. 6, muri 16, errori 12). IGOR (b.s. 10, v. 6, muri 8, errori 12).

PERUGIA – Una mai doma Bartoccini Mc Restauri Perugia ferma la terza della classe. Le magliette nere non si sono mai arrese, nemmeno quando la Igor Gorgonzola Novara ha avuto tre palle consecutive per chiudere, e alla fine ha trionfato. Al fischio d’inizio è Nemeth a graffiare (7-3). Tolok prova a ridurre (12-9). A scavare il solco è Traballi che firma l’uno a zero. Alla ripresa il muro perugino spinge sul 10-5. La solita Tolok imposta la riscossa (13-14). Gardini in battuta manda in crisi le piemontesi (21-16). A rincarare la dose è Nemeth.

La terza frazione comincia in equilibrio (7-7). A sbloccare è Alsmeier che infila una tripla e determina un gap (9-14). Il vantaggio non viene mai messo in discussione (17-20).

Distanze ridotte. Nel quarto frangente torna a farsi vedere Gardini ma due lunghezze di vantaggio sono ribaltate (8-9). Qualche sbavatura di troppo nel gioco aumenta il divario (12-15). Entra Ungureanu ma sono gli errori altrui a rimettere in carreggiata le perugine (18-18). Finale con molte proteste per decisioni contestate e sentenza rimandata.

Al tie-break Novara guadagna tre palle-match (11-14). Qui cinque punti filati regalano il successo a Perugia.